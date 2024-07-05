Марк Меер, голос Шепарда в Mass Effect, поддержит любого, кто предпочтет женскую в...

Марк Меер, голос Шепарда в Mass Effect, поддержит любого, кто предпочтет женскую версию ШепардаМарк Меер, актер, озвучивающий мужскую версию Шепарда в Mass Effect, является убежденным сторонником того, что “если это есть в игре, значит, надо это использовать”.