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«Аль-Наср» о переходе Роналду: «Величайший спортсмен мира »

«Аль-Наср» о переходе Роналду: «Величайший спортсмен мира »

«Аль-Наср» представил Криштиану Роналду. Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе 37-летнего форварда сборной Португалии в статусе свободного агента.

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