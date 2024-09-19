Против тюменского программиста завели дело за сотрудничество с иностранцами

В Тюменской области возбуждено уголовное дело против программиста, который на конфиденциальной основе сотрудничал с иностранной компанией, чья деятельность направлена против безопасности России, заявили в региональном управлении ФСБ.
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