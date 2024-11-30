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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 28 ноября: в лесополосе под Суджей уничтожен натовский спецназ

Александр Ситников 29 ноября 2024 г., 7:30   С передовой сообщают, что американцы дали Сырскому приказ «Поляков не жалеть!» Появились подробности освобождения сел Дарьино и Нижний Клин тульскими десантниками 51-го полка 106-й дивизии ВДВ.

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