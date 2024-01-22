В Британии узнали, из-за чего возникает чувство постоянной усталости

Семейный доктор Хендерсон объяснил, как дыхание через рот во сне может сказаться на общем самочувствииГазета Daily Mail пишет о том, что многие люди ощущают усталость и сонливость даже после проведённой ночи из-за того, что во время сна они дышали через рот.
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