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Две трети вкладов в России открыты на пике ставок 

С ноября 2024 года по март 2025 года ставки по вкладам держались на пиковых значениях, достигая 24%. По данным второго игрока на рынке депозитов ВТБ, среди всех открытых на данный момент вкладов более 60% хранятся под ставку 20% и выше.

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