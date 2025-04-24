Две трети вкладов в России открыты на пике ставок 

С ноября 2024 года по март 2025 года ставки по вкладам держались на пиковых значениях, достигая 24%. По данным второго игрока на рынке депозитов ВТБ, среди всех открытых на данный момент вкладов более 60% хранятся под ставку 20% и выше.
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