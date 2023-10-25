Павел Глоба из-за раскола знакового дуба в Орле заявил о грядущих глобальных изменениях в стране

Известный российский астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба в своём Ютуб-канале опубликовал очередной прогноз, в том числе, по некоторым знаковым событиям, которые, по его мнению, определяют развитие страны на ближайшую перспективу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии