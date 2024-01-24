Почему Филипп Киркоров сбежала в Америку Почему Филипп Киркоров сбежала в Америку

Певец Филипп Киркоров собрал чемоданы и уехал заграницу. Вчера подтвердилась информация о том, что Филипп Киркоров уехал в Америку вместе с своим директором Максимом Ситником после скандала с «голой» вечеринкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии