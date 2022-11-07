«Дерипаске наплевать»: Шугалей рассказал, как российский олигарх оставил в беде пожилую жительницу Донбасса

Жители Донбасса в настоящий момент как никто другой нуждаются в помощи. Оказать ее могут российские олигархи, однако они предпочитают проявлять безразличие к проблемам простых людей, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Жители Донбасса в настоящий момент как никто другой нуждаются в помощи. Оказать ее могут российские олигархи, однако они предпочитают проявлять безразличие к проблемам простых людей, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
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