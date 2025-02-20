В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).