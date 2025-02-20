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В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

В Госдуме призвали наказать сенатора США Уикера за слова о казни Путина

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине являются преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно Алексей, надо срочно командировать в США Петрова и Баширова, пусть на месте разберутся с преступником!😱👈😜👍
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21 час.
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