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Татар-информ

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В Казани пройдет XIV фестиваль татарской культуры «Печән базары»

В Казани пройдет XIV фестиваль татарской культуры «Печән базары»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Набережная озера Кабан в Казани 29 и 30 августа станет площадкой для летнего события – фестиваля татарской городской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»).

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