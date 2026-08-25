В Казани пройдет XIV фестиваль татарской культуры «Печән базары»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Набережная озера Кабан в Казани 29 и 30 августа станет площадкой для летнего события – фестиваля татарской городской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»).
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