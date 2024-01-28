День поклонения честным веригам апостола Петра отмечают 29 января 2024 года Валерия БрыжаченкоВ понедельник, 29 января 2024 года, православные христиане отмечают День поклонения святым веригам апостола Петра, которые были освящены церковью ещё во 2 веке.