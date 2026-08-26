Сколько стоит шенгенская виза: способы подачи документов и стоимость оформления

Путешествие или поездка по делам в разные европейские страны становится все более частым занятием. Поэтому туристов, бизнесменов, студентов из разных стран мира, а также тех, кто хочет пообщаться с друзьями и родственниками в Европе, часто интересует стоимость оформления шенгенской визы.