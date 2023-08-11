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Гвардиола о матче с «Бернли»: «Де Брюйне снова получил травму, к сожалению. Он пропустит какое-то время»

Гвардиола о матче с «Бернли»: «Де Брюйне снова получил травму, к сожалению. Он пропустит какое-то время»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в игре 1-го тура АПЛ. «Мы хорошо начали матч.

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