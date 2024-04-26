Шойгу: США создали конфликт на Украине, а теперь целенаправленно его затягивают

Конфликт на Украине создан Соединенные Штатами, сегодня Вашингтон целенаправленно его затягивает. Об заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании главы Миноборон стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает "Интерфакс".
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