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Что станет с вкладами граждан? С. Ануреев, Д. Голубков

Что станет с вкладами граждан? С. Ануреев, Д. Голубков

Каковы признаки "пузыря" на рынке акций? Какое отношение фондовый рынок имеет к реальной экономике? Как крах рынка акций других стран спровоцировал дефолт 1998 года? За счет чего Дональд Трамп накачивал рынок акций, и что теперь с этим делать Джо Байдену? Какими последствиями может обернуться схлопывание "пузыря" акций? Почему от этого могут пострадать российские вкладчики частных банков? Какие инструменты государственного регулирования могут уменьшить этот "пузырь" и его негативные последствия?Об этом и многом другом говорят доктор экономических наук, профессор Финансового университета Сергей Ануреев и кандидат экономических наук (МГИМО), PhD (ESSEC, Париж) Дмитрий Голубков.

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