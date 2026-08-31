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Мировое обозрение

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ЦБ показал официальный логотип цифрового рубля

ЦБ показал официальный логотип цифрового рубля

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, которая должна заработать в полном масштабе уже через два года.

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