"Атлетико" арендовал Джонатана Дэвида у "Ювентуса" до конца сезона

Мадридский "Атлетико" заключил соглашение об аренде Джонатана Дэвида из "Ювентуса" до конца сезона. Дэвид, ранее отличившийся 8 голами в 47 матчах за "Ювентус", является лучшим бомбардиром Канады и проявил себя на ЧМ 2026 года.
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