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Медицина 2.0

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Назван лучший способ профилактики гриппа

Назван лучший способ профилактики гриппа

Лучшим способом профилактики гриппа является вакцинация. Об этом в разговоре с НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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