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Гример театра «ФЭСТ» нанесла мужу не менее 25 ножевых ударов в Мытищах

Гример театра «ФЭСТ» нанесла мужу не менее 25 ножевых ударов в Мытищах

В подмосковных Мытищах гример театра «ФЭСТ» Евгения Бенграф нанесла своему мужу, актеру Владиславу Бенграфу, не менее 25 ножевых ударов, что привело к его смерти на месте происшествия.

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