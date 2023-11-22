США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

Зачем США пытаются приписать Украине теракт на «Северном потоке» @ кадр из видео Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский.