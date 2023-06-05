В России создана технология 3D-печати еды из выращенных клеток

Ученые ВятГУ разработали новый подход к 3D-печати пищи, который отличается от аналоговых методов. Используя выращенные растительные клетки, эта технология позволяет создавать блюда с необходимыми биохимическими параметрами, подобно конструктору.
Ученые ВятГУ разработали новый подход к 3D-печати пищи, который отличается от аналоговых методов. Используя выращенные растительные клетки, эта технология позволяет создавать блюда с необходимыми биохимическими параметрами, подобно конструктору.
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