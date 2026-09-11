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Между Украиной и Белоруссией снова искрит – но уже намного сильнее

Между Украиной и Белоруссией снова искрит – но уже намного сильнее

Украина рассматривает возможность ударов по территории Белруссии. Об этом глава украинской военной разведки Олег Иващенко заявил в интервью The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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