В 2022 году в Африке произошёл "ошеломляющий" рост случаев заболевания корью и смертности от неё

В прошлом году "крупные или разрушительные" вспышки кори произошли в 37 странах, большинство из которых находятся в Африке, по сравнению с 22 в 2021 году, передаёт Reuters со ссылкой на новый отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).