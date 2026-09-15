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Шняги.Нет

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Лесной юмор: мемы, которые поймет даже дремучий дуб

Лесной юмор: мемы, которые поймет даже дремучий дуб

Такой юмор осилит даже самый дремучий дуб!Заберите у Безрукова березку и обнимите дерево сами! А заодно елку, сосенку, рябинку и прочие ясени с тополями.

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