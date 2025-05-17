Бизнесмен Михаил Хубутия признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную

Как отметили в СК, бывший чиновник сам пришел к следователюБывший министр торговли Московской области, предприниматель Михаил Хубутия признался в нападении на свою экс-возлюбленную Юлию Ван, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Подмосковью.