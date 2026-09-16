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Она боится, что муж умрёт: что снова происходит в семье Кудрявцевой

Она боится, что муж умрёт: что снова происходит в семье Кудрявцевой

Она старше его на 16 лет. Она зарабатывает больше. Она отправила его в рехаб за свой счёт — дважды. А теперь она отдыхает в Бахрейне с чужим мужчиной, пока он сидит с дочкой дома.

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