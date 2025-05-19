Компании придумали, что делать с долгами

Эмитенты справляются с периодом высоких ставок по-разному. Одни активно выкупают свои долги, часто досрочно, так как надеются перекредитоваться дешевле после снижения ставки; другие делают это под давлением обстоятельствИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.