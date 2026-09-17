Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военнослужащих, Украина — 23.
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