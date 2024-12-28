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«Зритель» дал пощечину ребенку на уроке физкультуры – суд наказал сибиряка

«Зритель» дал пощечину ребенку на уроке физкультуры – суд наказал сибиряка

В Новосибирской области суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя села Усть-Тарка. Во время урока физкультуры, который проводился на стадионе, посторонний мужчина увидел, что ребенок разговаривает и дал ему пощечину.

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