«Зритель» дал пощечину ребенку на уроке физкультуры – суд наказал сибиряка

В Новосибирской области суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя села Усть-Тарка. Во время урока физкультуры, который проводился на стадионе, посторонний мужчина увидел, что ребенок разговаривает и дал ему пощечину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии