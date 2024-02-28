Отмена новой Twisted Metal, детали Assassin’s Creed Infinity, боёвка в свежем режиме Dwarf Fortress… S...

Отмена новой Twisted Metal, детали Assassin’s Creed Infinity, боёвка в свежем режиме Dwarf Fortress…Sony уволит 900 разработчиков из команд, подконтрольных PlayStation Studios; отменён перезапуск Twisted Metal; все новые «ассасины» будут запускаться через Assassin’s Creed Infinity — сервис с магазином и батлпассами; авторы Dwarf Fortress показали боевую систему в режиме приключения, который появится после апрельского апдейта; авторы Rise of the Ronin опубликовали трейлер сражений; анонсирована цифровая версия карточных «Покемонов» — Pokémon Trading источник.