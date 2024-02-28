НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Отмена новой Twisted Metal, детали Assassin’s Creed Infinity, боёвка в свежем режиме Dwarf Fortress… S...

Отмена новой Twisted Metal, детали Assassin’s Creed Infinity, боёвка в свежем режиме Dwarf Fortress… S...

Отмена новой Twisted Metal, детали Assassin’s Creed Infinity, боёвка в свежем режиме Dwarf Fortress…Sony уволит 900 разработчиков из команд, подконтрольных PlayStation Studios; отменён перезапуск Twisted Metal; все новые «ассасины» будут запускаться через Assassin’s Creed Infinity — сервис с магазином и батлпассами; авторы Dwarf Fortress показали боевую систему в режиме приключения, который появится после апрельского апдейта; авторы Rise of the Ronin опубликовали трейлер сражений; анонсирована цифровая версия карточных «Покемонов» — Pokémon Trading источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх