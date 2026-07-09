В Петергофе пообещали проконтролировать цены на еду после жалоб туристов

Туристы пожаловались на высокие цены в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Посетители музея-заповедника рассказали в соцсетях, что цена мороженого на его терририи может достигать 2 600 рублей, а хот-дога - 1 000 рублей.