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Газета.ру

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В Петергофе пообещали проконтролировать цены на еду после жалоб туристов

В Петергофе пообещали проконтролировать цены на еду после жалоб туристов

Туристы пожаловались на высокие цены в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Посетители музея-заповедника рассказали в соцсетях, что цена мороженого на его терририи может достигать 2 600 рублей, а хот-дога - 1 000 рублей.

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