В Омске названы победители XV фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино «Фильменок»

В Омске завершился XV Открытый фестиваль любительских фильмов «Маленькое кино «Фильменок». Проект, который стартовал в 2010 году, предоставляет юным кинематографистам и аниматорам возможность показать свои работы и получить профессиональную оценку.
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