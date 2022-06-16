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Александр Большунов: «Я надеюсь на то, что международные старты будут. Думаю, FIS и все руководители должны сделать правильный вывод»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов надеется на допуск россиян к международным соревнованиям в новом сезоне.

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