Татьяна Соловьева, «РИПОЛ классик»: «Если писатель хочет быть популярным, ему нужно создавать собственный бренд»

Материал опубликован в №11 печатной версии газеты «Культура» от 30 ноября 2023 года «Культура» поговорила с Татьяной Соловьевой о том, как сейчас в России устроен литературный процесс и в каких суровых условиях приходится творить, публиковаться и идти к успеху нашим писателям.
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