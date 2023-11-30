Татьяна Соловьева, «РИПОЛ классик»: «Если писатель хочет быть популярным, ему нужно создавать собственный бренд»

Материал опубликован в №11 печатной версии газеты «Культура» от 30 ноября 2023 года «Культура» поговорила с Татьяной Соловьевой о том, как сейчас в России устроен литературный процесс и в каких суровых условиях приходится творить, публиковаться и идти к успеху нашим писателям.