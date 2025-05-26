Супермодель Наталья Водянова посетила выставку в платье с декольте

Супермодель Наталья Водянова вышла в свет в платье с декольте. Фото опубликованы в Instagram. 43-летняя Наталья Водянова стала гостьей открытия выставки и гала-ужина фонда Дома моды Valentino, которые прошли в Риме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии