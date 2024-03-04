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Автомобиль узнает знаки сам. Ездить станет безопаснее

Автомобиль узнает знаки сам. Ездить станет безопаснее

Пермский национальный исследовательский политехнический университет разработал систему распознавания дорожных знаковСпециалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совершили значительный прорыв в области автомобильной безопасности, разработав новейшую систему распознавания дорожных знаков.

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