Автомобиль узнает знаки сам. Ездить станет безопаснее

Пермский национальный исследовательский политехнический университет разработал систему распознавания дорожных знаковСпециалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совершили значительный прорыв в области автомобильной безопасности, разработав новейшую систему распознавания дорожных знаков.
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