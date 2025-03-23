Астраханка выиграла две медали на Кубке и чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц ПОДА

В течение нескольких дней в Алексине (Тульская область), на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока», состоялись два соревнования национального уровня для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата - Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука.