Астраханка выиграла две медали на Кубке и чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц ПОДА

В течение нескольких дней в Алексине (Тульская область), на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока», состоялись два соревнования национального уровня для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата - Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука.
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