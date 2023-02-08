Китай — это огромный рынок, и это один из самых важных рынков для любого бизнеса. Однако это непросто, поэтому мы создали это руководство по маркетингу B2B в Китае, чтобы помочь вам начать работу! Мы затронем такие темы, как: Какие есть разные каналы? Как должна выглядеть ваша стратегия? Как вы создаете контент, который найдет отклик у … Сообщение Руководство по маркетингу B2B в Китае появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.