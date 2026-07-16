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Удар на четыре фронта: МЧС предупреждает об ураганах, селях и граде в восьми регионах

Удар на четыре фронта: МЧС предупреждает об ураганах, селях и граде в восьми регионах

Природа готовит масштабный удар сразу по нескольким фронтам. МЧС России объявило экстренное предупреждение: штормовой фронт с ливнями, грозами и крупным градом надвигается на восемь регионов в четырёх федеральных округах.

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