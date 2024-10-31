В Волгоградской области проведен очередной рейд о постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство России

В городе Волгограде сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградскому гарнизону совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведен профилактический рейд по контролю за соблюдением бывшими иностранцами, получившими гражданство России, законодательства о воинской обязанности, а также в отношении иностранных граждан на предмет нарушения миграционного и административного законодательства, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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