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Виталий Захарченко: Макрон таки хочет втянуть Францию в войну с Россией

Виталий Захарченко: Макрон таки хочет втянуть Францию в войну с Россией

После телефонного разговора с Зеленским французский президент пообещал приехать в Киев. В свете последних заявлений Макрона — это фактически означает подтверждение намерения ввести французских солдат на территорию Украины.

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