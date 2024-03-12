Виталий Захарченко: Макрон таки хочет втянуть Францию в войну с Россией

После телефонного разговора с Зеленским французский президент пообещал приехать в Киев. В свете последних заявлений Макрона — это фактически означает подтверждение намерения ввести французских солдат на территорию Украины.
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