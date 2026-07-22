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Почти тысяча человек умерли от Эболы в ДР Конго

Почти тысяча человек умерли от Эболы в ДР Конго

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола умерли 999 человек, ещё два случая смерти зарегистрировано в соседней Уганде, передаёт Al Jazeera.

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