Госдума приняла законы о поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА (ИА Реалист). 23 июля на пленарном заседании Государственной Думы был принят ряд законов, направленных на усиление социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей.
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