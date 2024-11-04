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5 самых фривольных программ ТВ СССР, которые любили срочники и холостяки

5 самых фривольных программ ТВ СССР, которые любили срочники и холостяки

Вспоминаем самые раскрепощенные передачи советского ТВ В советские годы до разгара Перестройки телевидение, которое в большинстве регионов тогда было представлено максимум двумя телеканалами, строго следовало принципам "облико морале" и "в СССР с@кса нет", практически не балуя зрителей развлекательными программами с даже мало-мальски намёком на женскую красоту.

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