5 самых фривольных программ ТВ СССР, которые любили срочники и холостяки

Вспоминаем самые раскрепощенные передачи советского ТВ В советские годы до разгара Перестройки телевидение, которое в большинстве регионов тогда было представлено максимум двумя телеканалами, строго следовало принципам "облико морале" и "в СССР с@кса нет", практически не балуя зрителей развлекательными программами с даже мало-мальски намёком на женскую красоту.