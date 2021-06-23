Вести Кузбасс

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В Кузбассе стартовала межведомственная профилактическая акция “Вода – безопасная территория”

В Кузбассе стартовала межведомственная профилактическая акция “Вода – безопасная территория”

Под контролем специалистов – все акватории региона. В Кузбассе стартовала межведомственная профилактическая акция “Вода – безопасная территория”.

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