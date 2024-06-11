Спасатели не дали мужчине утонуть в Большом Садовом пруду

Работник поисково-спасательной станции «Академическая» ГКУ «МГПСС» утром 10 июня во время пешего патрулирования Большого Садового пруда заметил на акватории тяжело плывущего человека, периодически уходившего под воду.
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