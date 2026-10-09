Военный атташе США исключил угрозу для Кишинева со стороны Приднестровья

www.globallookpress.com/Katharina Schröder/dpa Военный атташе США в Молдавии Марчел Болбоакэ-Негру заявил, что Кишинев не сталкивается с военной угрозой со стороны Приднестровья.
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