Число пострадавших после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке возросло до 12 Юлия ЧелкановаВ результате ночной атаки украинских беспилотников на базы отдыха в поселке Кирилловка Запорожской области число погибших достигло 12 человек.
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