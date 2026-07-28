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Число пострадавших после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке возросло до 12

Число пострадавших после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке возросло до 12

Число пострадавших после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке возросло до 12 Юлия ЧелкановаВ результате ночной атаки украинских беспилотников на базы отдыха в поселке Кирилловка Запорожской области число погибших достигло 12 человек.

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