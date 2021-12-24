Лавров: диалог России и США может помочь в разрешении региональных конфликтов

Фото: - ФБА «Экономика сегодня» Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, полноценный диалог между ними мог бы обеспечить глобальную стабильность.
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